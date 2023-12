ATN Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grünes Licht, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Überwiegend neutral waren die Anleger an insgesamt drei Tagen eingestellt. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Atn. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und die Anlegerstimmung insgesamt als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen an und setzt die Aufwärtsbewegungen in Relation zur Gesamtbewegung. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Atn liegt bei 25,11, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Daher wird dies als "Gut" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 49, was auf eine neutrale Situation hinweist und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine Bewertung von "Gut" vergeben.

Die Dividendenrendite beträgt 2,45 Prozent und liegt damit 6,69 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Diversifizierte Telekommunikationsdienste, 9,13). Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik der Atn-Aktie eine Bewertung von "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Die Aktie der Atn wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Atn. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 43 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 33,79 Prozent bedeutet. Dies wird von den Analysten als "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine Einschätzung von "Gut" basierend auf den Bewertungen der Analysten für die Aktie der Atn.