ATN Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Die Analysteneinschätzung für Atn zeigt, dass 1 Kaufempfehlung, 0 neutrale Empfehlungen und 0 negative Bewertungen in den letzten 12 Monaten vorliegen. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Atn liegt bei 43 USD, was einem potenziellen Anstieg von 8,07 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 39,79 USD liegt. Insgesamt führt dies zu einer Bewertung von "Gut".

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Atn 148, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" als überbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine Bewertung von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Atn bei 35,9 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 39,79 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da die Aktie sich um 10,84 Prozent über dem GD200 befindet. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt mit 32,88 USD um +21,02 Prozent über dem aktuellen Kurs, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im Vergleich zur "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche hatte Atn in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,02 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 86,79 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -95,81 Prozent im Branchenvergleich. Im "Telekommunikationsdienste"-Sektor lag die Rendite von Atn 19,96 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie eine Bewertung von "Schlecht".