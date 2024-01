ATN Aktie: Augen auf!

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien für Atn ist insgesamt besonders negativ. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die wir analysiert haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Es wurde festgestellt, dass in den Diskussionen in den letzten Tagen besonders negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu der Gesamtbewertung "Schlecht" für die Aktie geführt hat. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anleger-Stimmung.

Die Dividendenrendite von Atn liegt derzeit bei 2,45%, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8% ("Diversifizierte Telekommunikationsdienste"). Mit einer Differenz von nur 5,55 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende daher als "Schlecht" eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Atn insgesamt 1 Analystenbewertung, mit einer durchschnittlichen Bewertung von "Gut". Dies setzt sich aus 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf einer Kursprognose von 43 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 11,34 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Atn in diesem Bereich daher eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Telekommunikationsdienste" hat die Aktie von Atn im letzten Jahr eine Rendite von -9,02 Prozent erzielt, was 17,63 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" beträgt 87,22 Prozent, und Atn liegt aktuell 96,24 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.