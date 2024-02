ATI Physical Therapy Registered (A) Aktie: In selten guter Lage!

Die technische Analyse von Ati Physical Therapy ergibt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse in den letzten 200 Handelstagen bei 8,03 USD lag. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 7 USD verzeichnet, was einem Unterschied von -12,83 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 6,53 USD, was einem Anstieg von 7,2 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs bedeutet. Dadurch erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigen Analysebasis. Insgesamt wird Ati Physical Therapy eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik zugesprochen.

Der Relative Strength Index (RSI) für Ati Physical Therapy liegt bei 27,27, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 38,7 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Zusammenfassend ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut" für die Aktie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Meinungen in den letzten beiden Wochen positiv war. Auch wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Einschätzungen wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen bei Ati Physical Therapy. Die Diskussionsintensität nimmt zu, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die Aktie.