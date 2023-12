ATI Physical Therapy Registered (A) Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Weitere Suchergebnisse zu "First Horizon National":

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Ati Physical Therapy neutral eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen Werten eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Ati Physical Therapy-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 66,67 und ein Wert für den RSI25 von 62,06, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators führt.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Ati Physical Therapy in den sozialen Medien verzeichnet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte im roten Bereich, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Ati Physical Therapy wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Ati Physical Therapy von 6,72 USD eine Entfernung von -31,57 Prozent vom GD200 (9,82 USD) auf, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung über 50 Tage beziffert, liegt bei 7,41 USD, was zu einem Abstand von -9,31 Prozent führt und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal für den Aktienkurs führt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Ati Physical Therapy wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert, wobei das Stimmungsbarometer an drei Tagen auf rot zeigte und größtenteils neutral an insgesamt 11 Tagen war. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Ati Physical Therapy auf der Grundlage des Relative Strength-Index, Sentiments und Buzz, technischer Analyse und Anleger-Sentiments.