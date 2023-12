ATIF Holdings Aktie: So kann man sich irren!

Die Stimmung und das Interesse: Die Analyse der Veränderungsraten der Stimmung und der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Im letzten Monat gab es keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger. Daher bewerten wir diesen Aspekt als "Neutral". Bezüglich der Intensität der Diskussionen im letzten Monat lässt sich sagen, dass das Unternehmen weder besonders viel noch besonders wenig Aufmerksamkeit erhalten hat. Daher vergeben wir auch hier ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Atif-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Stimmung und das Interesse der Anleger.

Technische Analyse: Über die letzten 200 Handelstage ergibt sich ein durchschnittlicher Schlusskurs von 1,5 USD für die Atif-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,85 USD, was einem Unterschied von -43,33 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie in technischer Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 1,08 USD liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -21,3 Prozent niedriger, weshalb auch hier ein "Schlecht"-Rating vergeben wird. Insgesamt wird die Atif-Aktie somit technisch betrachtet als "Schlecht" eingestuft.

Relative Strength Index (RSI): Der Relative Strength-Index betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell weist die Atif-Aktie einen RSI-Wert von 85,51 auf, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher mit "Schlecht" bewertet wird. Bei einer Ausweitung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 56, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung für den RSI.

Anleger: Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Atif eingestellt waren. Es gab neun Tage lang hauptsächlich positive Diskussionen, ohne negative Kommentare. An drei Tagen war die Stimmung eher neutral. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Atif daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion. Insgesamt wird Atif also von der Redaktion für die Anlegerstimmung mit einem "Gut"-Rating bewertet.