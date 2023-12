ATA Aktie: DAS heißt noch nichts

Die Stimmung der Anleger bei Ata Creativity Global ist derzeit insgesamt negativ, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen standen jedoch überwiegend positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer neutralen Gesamteinschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Ata Creativity Global-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,32 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,16 USD weicht davon um -12,12 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als schlecht bewertet wird. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine gute Bewertung, da der Durchschnitt bei 0,92 USD liegt und der letzte Schlusskurs darüber (+26,09 Prozent). Insgesamt erhält die Aktie daher eine neutrale Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Diversifizierte Verbraucherdienste"-Branche hat Ata Creativity Global in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -83,47 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite 76,16 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Ata Creativity Global-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einer guten Bewertung führt. Der etwas längerfristige RSI weist jedoch darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit neutral bewertet wird. Insgesamt erhält Ata Creativity Global daher eine gute Bewertung für diesen Punkt der Analyse.