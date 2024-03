ATA Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Die Ata Creativity Global hat in den letzten Tagen eine schlechte Performance gezeigt, da der Kurs von 1,06 USD inzwischen 16,54 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -9,4 Prozent liegt.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Aktie der Ata Creativity Global. Der RSI7 beträgt 100, was eine "schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 für diesen Zeitraum eine "neutral"-Einstufung bedingt.

In Bezug auf die Dividende ist die Ata Creativity Global mit einer Dividende von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Diversifizierte Verbraucherdienste (3,19 %) als schlecht zu bewerten.

Im Branchenvergleich erzielte Ata Creativity Global in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 35,77 Prozent, was einer Outperformance von +33,19 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Sektorvergleich lag die Aktie jedoch 1384,93 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "neutralen" Rating in dieser Kategorie führt.