ATA Aktie: So nicht zu erwarten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der Ata Creativity Global liegt bei 47,62, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 54, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Im Branchenvergleich erzielte Ata Creativity Global in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -63,92 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Diversifizierte Verbraucherdienste"-Branche ist dies eine Underperformance von -156,06 Prozent. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Aktie 123 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses die Ata Creativity Global derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 1,39 USD, während der Kurs der Aktie bei 0,9 USD liegt, was einer Abweichung von -35,25 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt mit 0,97 USD eine Abweichung von -7,22 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Diskussionen rund um Ata Creativity Global auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Die Kommentare und Meinungen in den vergangenen Wochen zeigen überwiegend negative Einschätzungen und Themen rund um den Wert. Unsere Redaktion kommt zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Schlecht" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Ata Creativity Global sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Schlecht" angemessen bewertet.