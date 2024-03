ATA Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Der Aktienkurs von Ata Creativity Global weist eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors "Zyklische Konsumgüter" auf. Mit einer Rendite von -9,57 Prozent in den letzten 12 Monaten liegt das Unternehmen mehr als 10 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Diversifizierten Verbraucherdienste"-Branche, die eine mittlere Rendite von -3,39 Prozent verzeichnet, liegt Ata Creativity Global mit 6,19 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Ata Creativity Global-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,18 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 1,59 USD weicht somit um +34,75 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,23 USD) liegt der letzte Schlusskurs um +29,27 Prozent darüber, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Ata Creativity Global-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Ata Creativity Global als Neutral-Titel einzustufen ist. Sowohl der RSI7 für sieben Tage (36,11) als auch der RSI25 für 25 Tage (30,71) führen zu einer "Neutral"-Empfehlung. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators lautet daher "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist Ata Creativity Global eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Diversifizierte Verbraucherdienste"-Branche hat einen Wert von 2,81, was zu einer Differenz von -2,81 Prozent im Vergleich zur Ata Creativity Global-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik seitens der Redaktion.