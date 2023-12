ATA Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die Stimmung der Anleger bei Ata Creativity Global war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, und in diesem Zeitraum wurden an fünf Tagen überwiegend negative Themen diskutiert, während positive Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen die Diskussionen, was zu einer insgesamt "schlechten" Einschätzung der Aktie führte.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Ata Creativity Global bei -63,92 Prozent, was mehr als 124 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" beträgt die durchschnittliche Rendite in den vergangenen 12 Monaten 92,93 Prozent, während Ata Creativity Global mit 156,86 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer "schlechten" Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Ata Creativity Global mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,83 Prozent. Dies führt zu einer "schlechten" Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls negative Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 1,38 USD, während der aktuelle Kurs bei 0,89 USD liegt, was einer Abweichung von -35,51 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 0,96 USD liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -7,29 Prozent führt. Aufgrund dieser Ergebnisse erhält das Unternehmen insgesamt ein "schlechtes" Rating in der einfachen Charttechnik.