ATAI Life Sciences Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Atai Life Sciences hat sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis einen RSI-Wert, der darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Unternehmen in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 und 50 Handelstage betrachtet. Der GD200 für Atai Life Sciences liegt bei 1,56 EUR, während der aktuelle Kurs bei 1,182 EUR liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -24,23 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung.

Der GD50 liegt bei 1,32 EUR und der letzte Schlusskurs liegt darunter (-10,45 Prozent). Auch hier erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, mit 11 Tagen, an denen die Diskussion von positiven Themen geprägt war, und einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen gab es ebenfalls verstärkte positive Themen in Bezug auf das Unternehmen. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Gut" bewertet.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine schwache Aktivität und kaum Änderungen im Sentiment. Daher wird Atai Life Sciences insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich ein gemischtes Bild: Während die technische Analyse und das Sentiment der Anleger zu einer neutralen bzw. guten Einschätzung führen, erhält das Unternehmen aufgrund der Charttechnik eine schlechte Bewertung.