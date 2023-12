ATAI Life Sciences Aktie: Reine Nervensache!

In den letzten zwei Wochen war die Diskussion über Atai Life Sciences in den sozialen Medien besonders positiv. An sechs Tagen dominierten positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch vor allem negative Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird der Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung gegeben. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Atai Life Sciences notiert derzeit bei 1,1215 EUR und liegt damit um -0,75 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Auf kurzfristiger Basis ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung. Hingegen wird auf Basis der vergangenen 200 Tage eine "Schlecht"-Bewertung abgegeben, da die Distanz zum GD200 bei -23,18 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) dient zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für den Atai Life Sciences-RSI beträgt die Ausprägung 26,15, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 liegt bei 52,27, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut".

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität über die Aktie von Atai Life Sciences in den vergangenen Monaten. Dies führt zu einer Einschätzung als "Gut". Jedoch hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum eine negative Entwicklung erfahren, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Somit wird Atai Life Sciences insgesamt als "Schlecht"-Wert eingestuft.