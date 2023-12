AS Pro Kapital Grupp Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Pro Kapital Grupp-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 42, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 38,57 eine neutrale Einstufung. Die technische Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt einen Durchschnittsschlusskurs von 0,59 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 0,946 EUR lag, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine positive Entwicklung hin und führen zu einer guten Bewertung der Aktie. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Pro Kapital Grupp. Die Aktie erhält daher eine neutrale Bewertung. Auch die Anleger-Stimmung wird als neutral eingestuft, da in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Zusammenfassend lässt die Analyse der RSIs, der technischen Aspekte, des Sentiments und der Anleger-Stimmung die Pro Kapital Grupp-Aktie insgesamt neutral erscheinen.

