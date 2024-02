AS Merko Ehitus Aktie: Jetzt wird es spannend!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Merko Ehitus. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 74,19 Punkten, was darauf hinweist, dass Merko Ehitus derzeit überkauft ist und die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist Merko Ehitus weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien dienen als Maßstab für die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Analyse der Beitragsanzahl und der Stimmungsänderung ergibt ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei Merko Ehitus zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung bei Merko Ehitus in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt behandelt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Merko Ehitus bei 15,64 EUR und ist damit +2,16 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +4,76 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Daher wird die Aktie von Merko Ehitus aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" eingestuft.