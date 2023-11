AS Ekspress Grupp tut es schon wieder?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dieser Index wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Ekspress Grupp herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 87,5 Punkten, was darauf hinweist, dass Ekspress Grupp überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 80,65, was bedeutet, dass das Wertpapier auch auf dieser Basis als überkauft eingestuft wird. Insgesamt erhält das Ekspress Grupp-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Was das Sentiment und den Buzz rund um die Aktien betrifft, so zeigt die Analyse eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Ekspress Grupp weist kaum Änderungen auf. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild der Aktie.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Ekspress Grupp von 1,27 EUR als "Schlecht"-Signal bewertet, da er sich mit -14,77 Prozent Entfernung vom GD200 (1,49 EUR) befindet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 1,36 EUR auf, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal interpretiert wird.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien wird von unserer Redaktion als eher neutral bewertet, da in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung.

Die Schlussfolgerung aus den verschiedenen Analysen ist, dass der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis sowie die technische Analyse ein "Schlecht"-Rating für die Ekspress Grupp-Aktie anzeigen, während das langfristige Stimmungsbild und die Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Bewertung ergeben.