AS Ekspress Grupp Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die technische Analyse der Ekspress Grupp-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 1,37 EUR verläuft. Der Aktienkurs liegt bei 1,205 EUR, was einem Abstand von -12,04 Prozent entspricht und die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 1,26 EUR erreicht, was einer Differenz von -4,37 Prozent entspricht und ein "Neutral"-Signal darstellt. Die Gesamtbewertung basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Ekspress Grupp eingestellt waren. Es wurden überwiegend positive Themen diskutiert und keine negativen Diskussionen verzeichnet. Auf dieser Basis erhält Ekspress Grupp eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ekspress Grupp-Aktie hat einen Wert von 100, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 66,67, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für die Ekspress Grupp.

In Bezug auf die Diskussionsintensität in den sozialen Medien weist Ekspress Grupp eine mittlere Aktivität auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls unverändert, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.