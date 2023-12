AS Ekspress Grupp Aktie: Was war das denn?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen Ekspress Grupp war in den letzten Tagen neutral, wie von den Anlegern berichtet wurde. Es gab weder positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" im Anleger-Sentiment.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden über einen längeren Zeitraum betrachtet. Die Aktivität bezüglich der Diskussionen war dabei durchschnittlich, was auf ein mittleres Stimmungsbild hindeutet und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich laut Messung kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Um festzustellen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wurde der Relative Strength Index (RSI) betrachtet. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 87,5 Punkten, was darauf hinweist, dass die Ekspress Grupp-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und bekommt daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse, welche anhand von trendfolgenden Indikatoren durchgeführt wird, zeigt, dass die Aktie sich im Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 1,47 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 1,28 EUR liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,33 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Ekspress Grupp-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen ein "Neutral"-Rating.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre AS Ekspress Grupp-Analyse vom 17.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich AS Ekspress Grupp jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen AS Ekspress Grupp-Analyse.

AS Ekspress Grupp: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...