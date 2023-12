AS Ekspress Grupp Aktie: Endlich geschafft?

Die technische Analyse der Ekspress Grupp-Aktie zeigt, dass sich das Unternehmen derzeit in einem neutralen Trend befindet. Das wird durch verschiedene trendfolgende Indikatoren bestätigt. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,47 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 1,28 EUR deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Beim 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt der letzte Schlusskurs (1,32 EUR) nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Auch die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken wird als neutral bewertet, da in den letzten Tagen weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Das Anleger-Sentiment wird daher ebenfalls mit "Neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt ebenfalls eine neutrale Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, sowohl in Bezug auf das Unternehmen als auch in Bezug auf die Intensität der Diskussionen. Dies führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung der Aktie.

Auch der Relative Strength Index (RSI) deutet auf einen neutralen Zustand hin, mit Werten von 54,55 und 54 für den 7-Tage- und 25-Tage-Zeitraum. Somit wird die Ekspress Grupp-Aktie auch auf Basis des RSI mit "Neutral" eingestuft.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Indikatoren und Analysen, dass die Ekspress Grupp-Aktie derzeit einen neutralen Trend aufweist.