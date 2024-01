AS Ekspress Grupp Aktie: Am Scheideweg

Die technische Analyse der Ekspress Grupp-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 1,45 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,295 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -10,69 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50 für die vergangenen 50 Tage 1,3 EUR, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sicht mit einem Abstand von -0,38 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen der letzten 30 Tage kann festgestellt werden, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als üblich über das Unternehmen diskutiert haben, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Ekspress Grupp-Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare neutral waren, jedoch in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ekspress Grupp-Aktie liegt bei 28, was bedeutet, dass die Aktie als überverkauft eingestuft wird und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 63,64, was dazu führt, dass das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für die Ekspress Grupp-Aktie.