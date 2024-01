ASX Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Weitere Suchergebnisse zu "ASX":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Aktienanalyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum betrachtet. Für die Aktie von Asx beträgt der RSI aktuell 49,37, was als neutral eingestuft wird, da weder von Über- noch von Verkaufssignalen die Rede ist. Der RSI25-Wert, der die relative Bewegung über 25 Tage hinweg betrachtet, liegt bei 43 und bestätigt ebenfalls die neutrale Einstufung. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die RSI-Signale.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite von Aktien im Finanzsektor, verzeichnet Asx mit -3,35 Prozent eine Rendite, die um mehr als 3 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich der "Kapitalmärkte" liegt die Rendite von Asx mit 1,27 Prozent unter dem Mittelwert von -2,08 Prozent. Diese Entwicklung führt zu einer neutralen Bewertung in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.

Die Dividendenrendite von Asx liegt bei 4,96 Prozent, was 2,32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Kapitalmärkte" weist eine durchschnittliche Dividendenrendite von 7 Prozent auf. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie von der Redaktion als unrentables Investment eingestuft und erhält die Bewertung "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Asx in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen Wochen wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anleger-Stimmung führt. Somit ergibt sich hier eine Gesamtbewertung von "Gut".