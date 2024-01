ASX Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Weitere Suchergebnisse zu "ASX":

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben die sozialen Plattformen für Asx betrachtet und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Zudem haben die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen zu Asx diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Bewertung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche hat Asx in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,35 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -1,12 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Rendite von Asx um 2,62 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Asx beträgt aktuell 4, was eine negative Differenz von -2,32 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Asx eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Asx festgestellt werden. Die Diskussion über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Zusammenfassend erhält Asx daher für diese Stufe ein "Schlecht"-Rating.