ASX Aktie: Wann tut sich was?

Die Aktie von Asx zeigt interessante Ausprägungen in Bezug auf Sentiment und Buzz. Die Diskussionsintensität ist stark gestiegen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet, liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Asx aktuell bei 24,52 und liegt damit 64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie und zu einer "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Asx von 64,09 AUD als positiv bewertet, da er mit +5,2 Prozent Entfernung vom GD200 (60,92 AUD) liegt. Auch der GD50 zeigt mit einem Kurs von 59,18 AUD einen positiven Abstand von +8,3 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 42,32, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25 mit einem Wert von 43 führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Neutral".