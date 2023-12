ASX Aktie: Jetzt aber!

Auf Basis des Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie der Asx als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Asx-Aktie ergibt sich ein Wert von 6,07 für den RSI7 und 26,37 für den RSI25. Beide Werte führen zu einer "Gut"-Empfehlung und somit zu einem Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt vor allem positiv über die Aktie von Asx diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Bei der Analyse der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält Asx in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating. Allerdings wurde eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien, wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), ist die Aktie von Asx mit einem Wert von 24,19 als "günstig" einzustufen. Dies liegt deutlich unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 65, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.