ASX Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Weitere Suchergebnisse zu "ASX":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Asx liegt bei 25, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 68,85 niedriger ist. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Ebene erhält.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch überwiegend negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Aus charttechnischer Sicht zeigt der aktuelle Kurs von 67,18 AUD einen Abstand von +10,55 Prozent zum GD200 (60,77 AUD), was ein positives Signal darstellt. Auch der GD50 liegt mit einem Kurs von 62,87 AUD und einem Abstand von +6,86 Prozent im positiven Bereich. Somit wird der Aktienkurs insgesamt positiv bewertet.

Im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche hat die Asx-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,61 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -2,2 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -1,41 Prozent. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von Asx um 3,28 Prozent darunter. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält die Aktie hier ein "Neutral"-Rating.