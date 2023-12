ASX ADR-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Weitere Suchergebnisse zu "ASX":

Die Aktie des Unternehmens Asx erhält gemischte Bewertungen in verschiedenen Analysebereichen. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt sie 1,98 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 5,72 Prozent. Das Anleger-Sentiment zeigt sich neutral, da positive Meinungen in sozialen Medien auf negative Themen rund um Asx in den vergangenen Tagen treffen. Die technische Analyse ergibt ein "Gut"-Signal in Bezug auf den mittleren Kursverlauf aus 50 Tagen, während der aktuelle Kurs der Asx von 61,68 AUD mit +0,64 Prozent Entfernung vom GD200 (61,29 AUD) ein "Neutral"-Signal zeigt. Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt aktuell bei 22,39 und ist damit 65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was bedeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist. Daher erhält Asx auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt zeigt sich also ein gemischtes Bild in den verschiedenen Analysebereichen der Aktie von Asx.