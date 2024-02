ASX ADR Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "ASX":

Die Bewertung der Aktie Asx basierend auf Sentiment und Buzz zeigt eine geringe Diskussionsintensität und eine langsame Rate der Stimmungsänderung. Daher wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. In Bezug auf die Dividende weist Asx eine Rendite von 4,96 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 7,23 Prozent liegt. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung. Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich hingegen als insgesamt positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Durch die technische Analyse ergibt sich ebenfalls ein positives Signal, da der aktuelle Kurs der Asx 10,55 Prozent über dem GD200 liegt und der GD50 einen Abstand von +6,86 Prozent aufweist. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Gut" bewertet.