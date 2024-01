ASX ADR Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Der Aktienkurs von Asx verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,35 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um -2,23 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Asx eine Underperformance von -1,12 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Der "Finanzen"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -0,73 Prozent im letzten Jahr, wobei Asx 2,62 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält Asx ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Im Rahmen der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Asx als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 24,52 insgesamt 64 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte", der 67,21 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse befindet sich der Kurs von Asx mit 62,95 AUD derzeit +7,42 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf +3,25 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes konnte in den letzten Wochen bei Asx keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Asx keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Bezüglich der Stärke der Diskussion oder der Veränderung der Anzahl der Beiträge wurde dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Asx für diese Stufe daher ein "Schlecht".