ASTeMobile Aktie: Das ist beeindruckend!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass Ast Spacemobile über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch eine negative Entwicklung erfahren, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ast Spacemobile-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen derzeit bei 4,6 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 6,07 USD liegt, was einer Differenz von +31,96 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Berechnung wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (4,33 USD) liegt der letzte Schlusskurs mit +40,18 Prozent darüber, was erneut zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Ast Spacemobile momentan überverkauft ist, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Beim RSI auf 25-Tage-Basis liegt der Wert bei 37,29, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer abweichenden Einstufung als "Neutral" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Zusammenfassend ergibt sich damit für das Anleger-Sentiment eine positive Einschätzung.