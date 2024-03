ASTeMobile Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die Aktie der Ast Spacemobile wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 2 mal die Bewertung "Gut", 0 mal "Neutral" und 0 mal "Schlecht". In Bezug auf die kurzfristige Betrachtung gilt die Aktie auch als "Gut", basierend auf den Studien des letzten Monats. Hier stuften 2 Analysten den Titel als "Gut" ein, 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht". Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 7,25 USD, was einer Erwartung von 155,28 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 2,84 USD liegt. Basierend auf allen Analystenschätzungen erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 4,09 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 2,84 USD liegt, was einer Abweichung von -30,56 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 3,15 USD über dem aktuellen Schlusskurs von 2,84 USD, was einer Abweichung von -9,84 Prozent entspricht. Auch hier erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Ast Spacemobile festgestellt werden. Das Stimmungsbild ändert sich, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Ast Spacemobile keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Ast Spacemobile daher in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Ast Spacemobile als Neutral-Titel eingestuft wird. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 63,51, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 bei 60,97 liegt und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.