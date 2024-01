ASTeMobile Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Der Relative Strength Index, kurz RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt. Er vergleicht die Aufwärtsbewegungen mit der Gesamtanzahl der Bewegungen. Der RSI der Ast Spacemobile liegt bei 81,41, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 48, was auf eine neutrale Situation hindeutet und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Die technische Analyse verwendet trendfolgende Indikatoren, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier sich in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator. Der 200-Tages-Durchschnitt der Ast Spacemobile-Aktie beträgt derzeit 4,58 USD, was einer Abweichung von +5,24 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs (4,82 USD) entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 4,69 USD, was einer Abweichung von +2,77 Prozent entspricht und zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Ast Spacemobile auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Die Anlegerstimmung in den Social Media-Diskussionen war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Es gab zwei positive und neun negative Tage, und an drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung in der Stimmungsanalyse führt.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Ast Spacemobile. Die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien hat jedoch abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Ast Spacemobile in Bezug auf die Stimmung und den Buzz ein "Schlecht"-Rating.