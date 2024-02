ASTeMobile Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die Bewertung von Aktienkursen kann nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung der Anleger vorgenommen werden. Laut Analysten von Ast Spacemobile wurden die Kommentare und Befunde in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Ast Spacemobile diskutiert, was zu einer positiven Gesamtbewertung der Aktie führte. Die Stimmung wird daher als "gut" eingestuft.

Die Analyse zeigt, dass starke positive oder negative Reaktionen in der Internet-Kommunikation frühzeitig erkannt werden können. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung jedoch deutlich verschlechtert, weshalb die Aktie von Ast Spacemobile eine "schlechte" Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen als neutral eingestuft.

Die technische Analyse der Ast Spacemobile-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 4,37 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (3,43 USD) weicht somit um -21,51 Prozent ab, was zu einer "schlechten" Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Wert von 4,3 USD unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "schlechten" Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf. Für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt der RSI-Wert 22,95, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und daher als "gut" eingestuft wird. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 59, was als neutral bewertet wird. Insgesamt wird der RSI für Ast Spacemobile als "gut" eingestuft.