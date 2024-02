ASR NEDERLAND N.V. Aktie: Unfassbarer Gewinn!

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von Asr Nederland eine Performance von 38,06 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu verzeichneten ähnliche Aktien aus der "Versicherung"-Branche durchschnittlich eine Rendite von 0 Prozent, was bedeutet, dass Asr Nederland im Branchenvergleich um +38,06 Prozent überdurchschnittlich performt hat. Der "Finanzen"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 0 Prozent, und Asr Nederland übertraf diesen Durchschnittswert um 38,06 Prozent. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Performance erhält Asr Nederland in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Asr Nederland besonders positiv diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine positive Richtung, und auch während der vergangenen ein bis zwei Tage waren vor allem positive Themen von Interesse für die Anleger. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt wird Asr Nederland auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers mit "Gut" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Asr Nederland beträgt 6. Im Vergleich dazu liegt das durchschnittliche KGV vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Versicherung" bei 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Asr Nederland daher weder unterbewertet noch überbewertet, weshalb die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Nach der Analyse des RSI auf 7- und 25-Tage-Basis erhält Asr Nederland in beiden Fällen eine "Neutral"-Bewertung, da der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis anzeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält die Aktie von Asr Nederland aufgrund der Performance, des Anleger-Sentiments, der fundamentalen Analyse und des Relative-Stärke-Index ein insgesamt "Gut"-Rating.