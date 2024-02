ASR NEDERLAND N.V. Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Der Aktienkurs von Asr Nederland hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 38,06 Prozent erzielt, was 38,06 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Versicherungsbranche beträgt 0 Prozent, und Asr Nederland übertrifft diesen Wert aktuell um 38,06 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Asr Nederland liegt bei 6,73, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Das Anleger-Sentiment bezüglich Asr Nederland ist neutral, mit weder positiven noch negativen Diskussionen in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, die Anleger interessieren. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

In der technischen Analyse erhält die Asr Nederland-Aktie eine "Gut"-Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage betrachtet. Diese Abweichung beträgt +7,62 Prozent. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Rating aufgrund der Nähe des letzten Schlusskurses zum gleitenden Durchschnitt.

Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.