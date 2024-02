ASR NEDERLAND N.V. Aktie: Ist das wirklich alles?

Die Asr Nederland-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 40,27 EUR verzeichnet, was einem Abweichung von +6,33 Prozent vom letzten Schlusskurs (42,82 EUR) entspricht. Dies wird charttechnisch als "Gut" bewertet. In den letzten 50 Handelstagen lag der Durchschnitt bei 42,98 EUR, und der letzte Schlusskurs war nur um -0,37 Prozent davon entfernt. Dadurch wird die Aktie nun als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Asr Nederland-Aktie also ein "Gut"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Was die Dividende betrifft, weist Asr Nederland derzeit eine Dividendenrendite von 5,23 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 %. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) beträgt der RSI der letzten 7 Tage 75, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage hingegen ergibt eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird die Analyse der RSIs also mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Asr Nederland bei 6, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt auf ähnlichem Niveau liegt und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält.