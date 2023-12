ASR NEDERLAND N.V. Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Asr Nederland beträgt derzeit 6 und liegt somit im Vergleich zur Versicherungsbranche auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt. Nach fundamentalen Kriterien ist die Aktie somit weder über- noch unterbewertet und wird daher neutral bewertet.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance im Finanzsektor liegt Asr Nederland mit einer Rendite von 38,06 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 0 Prozent in der Versicherungsbranche. Dies führt zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Asr Nederland beträgt 5,23 Prozent und liegt nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 5,57 Prozent. Daher erhält das Unternehmen eine neutrale Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Asr Nederland-Aktie von 42,53 EUR ein gutes Signal darstellt, da er um 8,27 Prozent über dem GD200 (39,28 EUR) liegt. Auch der GD50 zeigt mit einem Kurs von 38,46 EUR ein gutes Signal, da der Abstand +10,58 Prozent beträgt.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Asr Nederland-Aktie aufgrund ihrer fundamentalen Kriterien, ihrer Performance im Vergleich zur Branche und ihrer Dividendenrendite neutral bewertet wird. In Bezug auf die technische Analyse wird der Kurs ebenfalls als gut bewertet.