ASR NEDERLAND N.V. Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die technische Analyse der Aktienkursentwicklung von Asr Nederland mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt einen aktuellen Wert von 40,42 EUR, basierend auf den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs (42,4 EUR) liegt in der Nähe dieses Wertes (+4,9 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (42,83 EUR) weist einen ähnlichen Wert auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Asr Nederland höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt um 5,23 Prozentpunkte, was zu einer positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) weist mit einem Wert von 40,8 und 48,31 für die Zeiträume von 7 und 25 Tagen auf eine neutrale Einschätzung hin.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 38,06 Prozent erzielt, was 38,06 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt und zu einer positiven Gesamtbewertung führt.