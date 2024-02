ASR NEDERLAND N.V. Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die technische Analyse der Asr Nederland zeigt, dass der aktuelle Kurs von 43,06 EUR einen Abstand von +7,06 Prozent zum GD200 (40,22 EUR) aufweist, was auf ein "Gut"-Signal hinweist. Der GD50, der den mittleren Kurs über 50 Tage angibt, liegt bei 43,05 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Abstand beträgt hier nur +0,02 Prozent. Insgesamt wird der Aktienkurs der Asr Nederland als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 46,25 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der RSI25 liegt bei 44,69, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Branchenvergleich erzielte Asr Nederland in den letzten 12 Monaten eine Performance von 38,06 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Versicherung"-Branche im Durchschnitt um 0 Prozent lagen. Dies bedeutet eine Outperformance von +38,06 Prozent für Asr Nederland. Auch im "Finanzen"-Sektor lag die Aktie mit einer Rendite von 38,06 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Asr Nederland beträgt 6, was zeigt, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht weder unterbewertet noch überbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.