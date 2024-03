ASR NEDERLAND N.V. Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die Dividendenrendite von Asr Nederland beträgt derzeit 5,23 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 5,57 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Asr Nederland mit 38,06 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 0 Prozent in der Versicherungsbranche. Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie von Asr Nederland als neutral eingestuft. Der Index ergibt für die Asr Nederland-Aktie einen Wert für den RSI7 von 17,65, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, sowie einen Wert für den RSI25 von 48,95, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie. Aus charttechnischer Sicht liegt der aktuelle Kurs der Asr Nederland-Aktie mit 42,59 EUR 5,45 Prozent über dem GD200 (40,39 EUR), was ein positives Signal darstellt. Der GD50 beträgt 42,87 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Asr Nederland-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

