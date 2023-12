ASR NEDERLAND N.V. Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen eine positive Richtung. Auch in den Gesprächen der Anleger in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Asr Nederland diskutiert. Daher wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Dividendenrendite beträgt 5,23 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau, was 5,23 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Asr Nederland-Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Asr Nederland liegt bei 63,93, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 25, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Asr Nederland liegt bei 6, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Versicherung" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Kriterien betrachtet wird Asr Nederland daher als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält folglich eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.