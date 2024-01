ASR NEDERLAND N.V. Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die technische Analyse der Asr Nederland-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 39,46 EUR verläuft. Mit einem aktuellen Aktienkurs von 43,1 EUR ergibt sich ein Abstand von +9,22 Prozent, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 39,33 EUR, was einer Differenz von +9,59 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Im Branchenvergleich erzielte die Asr Nederland-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 38,06 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Versicherung"-Branche im Durchschnitt keine Rendite erzielten. Dies bedeutet eine Outperformance von +38,06 Prozent für Asr Nederland, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Asr Nederland mit 5,23 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Dies führt zu einer positiven Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie.

Bezogen auf fundamentale Kriterien weist die Asr Nederland-Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,73 ein ähnliches Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf. Auf dieser Basis erhält die Aktie daher eine neutrale Bewertung.