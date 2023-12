ASOS PK Aktie: Das gab es noch nie!

Die britische Modeplattform Asos hat derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,33 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Die Anlegerstimmung basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen hauptsächlich positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch negative Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

In der fundamentalen Analyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Asos mit 24,34 deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 31,44, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist. Daher wird Asos als "Gut"-Empfehlung eingestuft. Langfristig betrachtet, stuft die Mehrheit der Analysten die Aktie von Asos als "Neutral" ein, wobei die durchschnittliche Empfehlung der letzten Monat "Gut" ist. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 565 GBP, was einer Erwartung von 43,69 Prozent entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".