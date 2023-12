ASOS PK Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Asos liegt bei 24, was im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt von 32,34 einen unterdurchschnittlichen Wert darstellt. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Performance der Aktie in den letzten 12 Monaten verzeichnete Asos einen Rückgang um 35,33 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" im Durchschnitt um 3,16 Prozent, was zu einer Underperformance von 38,48 Prozent für Asos führte. Auch im Vergleich zum Sektor der zyklischen Konsumgüter lag die Rendite mit einem Rückgang von 37,56 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating für Asos in dieser Kategorie.

Bei der Bewertung des Relative Strength Index (RSI) in Bezug auf die Überkauft- oder Überverkauft-Situation zeigt sich, dass die Asos-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (33,19 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (46,71 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für Asos in diesem Punkt unserer Analyse.

Die Dividendenrendite von Asos beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 0 liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Asos eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.