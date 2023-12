ASOS PK Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Mode-Einzelhandelsfirma Asos hat eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,28 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von -12,38 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung. Wenn jedoch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Die Analysten haben in den vergangenen 12 Monaten insgesamt eine neutrale Einschätzung abgegeben, mit 3 Kaufempfehlungen, 4 Neutralbewertungen und 1 negativen Bewertung. Es fällt jedoch auf, dass die durchschnittliche Empfehlung der Analysten aus dem letzten Monat "Gut" ist, und das Kursziel in Höhe von 565 GBP liegt, was auf eine positive Entwicklung des Aktienkurses von 36,14 Prozent hindeutet. Insgesamt ergibt die Analysten-Untersuchung daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Die Auswertung der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso erfährt die Aktie keine bedeutend höhere oder niedrigere Diskussionsintensität als üblich, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammenfassend erhält die Asos-Aktie daher insgesamt ein "Neutral"-Rating.