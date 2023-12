ASOS PK Aktie: Grund zur Sorge?

In den letzten zwei Wochen wurde in sozialen Medien besonders positiv über Asos diskutiert. An 11 Tagen überwogen die positiven Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Allerdings hat sich die Stimmung in den letzten ein, zwei Tagen geändert, und nun interessieren sich die Anleger vor allem für negative Themen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird Asos auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers daher als "Neutral" bewertet.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Asos derzeit mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4,33%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Auf langfristiger Basis wird die Aktie von Asos von Analysten als "Neutral" eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten waren 3 positive, 4 neutrale und 1 negative Bewertung vorhanden. Die durchschnittliche Empfehlung für Asos aus dem letzten Monat ist jedoch "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Die Analysten erwarten im Mittel ein Kursziel in Höhe von 565 GBP, was einer Erwartung von 43,69 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet. Mit einem Wert von 24,34 ist Asos deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 31,44, was einer Unterbewertung von 23 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.