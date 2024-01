ASM Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "ASM International":

In den letzten 12 Monaten erzielte die Aktie von Asm eine beeindruckende Performance von 204,13 Prozent. Im Vergleich dazu verzeichneten ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche im Durchschnitt eine Stagnation von 0 Prozent, was bedeutet, dass Asm im Branchenvergleich eine Outperformance von +204,13 Prozent erzielt hat. Der "Informationstechnologie"-Sektor erreichte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 0 Prozent, wobei Asm um 204,13 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhielt Asm in beiden Bereichen ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Asm als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und weist diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 78,8, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 46,04 liegt und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf Basis des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um Asm wurde in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Asm daher in dieser Kategorie eine Bewertung von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass Asm derzeit ein "Gut" ist, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 401,68 EUR, während der Kurs der Aktie bei 469,95 EUR liegt, was einer Überperformance von +17 Prozent entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 441,79 EUR, was einer Abweichung von +6,37 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher in diesem Zeitraum ebenfalls ein Rating von "Gut".

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Asm in Bezug auf die Branchenvergleichsperformance, den Relative Strength Index, das Sentiment und den Buzz sowie die technische Analyse überwiegend positive Bewertungen erhält und insgesamt als attraktive Aktie angesehen werden kann.