ASM Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Der Aktienkurs von Asm hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 204,13 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Überperformance von 204,13 Prozent bedeutet. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 0 Prozent, wobei Asm aktuell 204,13 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt ergibt sich somit für Asm in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zu Asm veröffentlicht, weshalb das Anleger-Sentiment insgesamt als "Gut" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Asm-Aktie beträgt aktuell 30, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 20,97, was darauf hindeutet, dass Asm überverkauft ist und somit eine Bewertung von "Gut" erhält. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für Asm.