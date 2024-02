ASM Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Weitere Suchergebnisse zu "ASM International":

Die Analyse der Aktienkurse von Asm berücksichtigt sowohl harte Faktoren wie Bilanzdaten als auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde in den sozialen Medien bezüglich Asm neutral. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Asm diskutiert, was zu einer positiven Einstufung der Aktie in Bezug auf die Stimmung führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Asm derzeit nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsunternehmen. Der Unterschied beträgt 0,63 Prozentpunkte, was zu einer neutralen Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt, dass sich die Stimmungslage in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen verschlechtert hat. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Aktie in diesem Bereich. Zudem wurde eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hinweist, dass weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Asm in dieser Kategorie daher eine negative Bewertung.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Asm in den letzten 12 Monaten eine Performance von 204,13 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +204,13 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsunternehmen bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Informationstechnologie"-Sektors lag die Rendite von Asm um 204,13 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie eine positive Bewertung.