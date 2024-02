ASM Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Weitere Suchergebnisse zu "ASM International":

Die Internet-Kommunikation spielt eine wichtige Rolle bei der Analyse des Sentiments und des Buzzes rund um ein Unternehmen. In Bezug auf Asm hat sich die Stimmung in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen keine signifikante Aktivität für Asm. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse der Asm-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 424,14 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 568,3 EUR liegt, was einer Abweichung von +33,99 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (485,46 EUR) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +17,06 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Asm-Aktie für die einfache Charttechnik daher ein "Gut"-Rating.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen im gleichen Sektor wird deutlich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 204,13 Prozent erzielt hat, was 204,13 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Asm bei 46,55, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder unterbewertet noch überbewertet erscheint.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Asm in verschiedenen Bereichen gemischte Bewertungen erhält, was auf eine gewisse Unsicherheit in Bezug auf die zukünftige Entwicklung der Aktie hinweisen könnte.