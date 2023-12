ASM Aktie: Abwarten

Weitere Suchergebnisse zu "ASM International":

Der Aktienkurs von Asm wird mit anderen Unternehmen im Informationstechnologie-Sektor verglichen und zeigt eine Rendite von 204,13 Prozent, was mehr als 204 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche beträgt die mittlere Rendite der letzten 12 Monate 0 Prozent, wobei Asm mit 204,13 Prozent auch hier deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) von Asm liegt bei 38,87, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, beträgt 44 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Asm beträgt derzeit 0, was eine positive Differenz von +0,63 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt in der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche ergibt. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher heute als "Neutral".

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität bei Asm durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Aktie.